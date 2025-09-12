Везде валюты выросли, кроме обменников
- В банках доллар покупают по 41,10 гривны, а продают по 41,56 гривны. Зато евро покупают по 48,10 гривны, а продают по 48,82 гривны.
- На черном рынке цены валют отличаются: поэтому доллар покупают по 41,38 гривны, а евро покупают по 48,45 гривны.
В банках и на черном рынке доллар и евро показывают рост цены при покупке и продаже. Особенно заметно выросло евро в банках. Зато в обменниках евро потеряло более 50 копеек.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 12 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (+10 копеек против 11 сентября) и продажа по 41,56 гривны (+6 копеек).
Смотрите также Инфляция замедляется, но остается высокой: как растут цены в Украине
- Покупка евро проходит по 48,10 гривны (+10 копеек), продажа – по по 48,82 гривны (+17 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,38 гривны (+3 копейки), а продать по 41,45 гривны (+10 копеек).
- Покупка евро по 48,45 гривны (+5 копеек), а продажа по 48,65 гривны (+10 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 40,95 гривны (-18 копеек), а продают по 41,50 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 47,86 (-52 копейки), а продают по 48,81 гривны (+19 копеек).
Что прогнозируют для валют на следующей неделе?
Как спрогнозировал эксперт Глобус Банка Тарас Лесовой для 24 Канала, доллар на межбанке и на наличном рынке будет в одном диапазоне – 41,15 – 41,60 гривны. То же самое касается евро – 47,50 – 50 49 гривен.
Ожидается, что курс евро будет более активным, чем доллар на следующей неделе. Таким образом, в Украине возможные колебания евро будут происходить чаще, чем у доллара, однако существенного отрыва стоимости евро от американской валюты не ожидается.
Интересно, что до конца этого года курсы валют могут подвергаться колебаниям, следующим образом американский доллар, который под влиянием различных факторов, может находиться в диапазоне от 41,80 до даже 43 гривен за валюту.