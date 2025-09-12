Всюди валюти зросли, окрім обмінників
- У банках долар купують по 41,10 гривні, а продають по 41,56 гривні. Натомість євро купують по 48,10 гривні, а продають по 48,82 гривні.
- На чорному ринку ціни валют відрізняються: відтак долар купують по 41,38 гривні, а євро купують по 48,45 гривні.
В банках та на чорному ринку долар та євро показують ріст ціни при купівлі та продажу. Особливо помітно зросло євро в банках. Натомість в обмінниках євро втратило понад 50 копійок.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 12 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (+10 копійок проти 11 вересня) та продаж по 41,56 гривні (+6 копійок).
- Купівля євро проходить по 48,10 гривні (+10 копійок), продаж – по 48,82 гривні (+17 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,38 гривні (+3 копійки), а продати по 41,45 гривні (+10 копійок).
- Купівля євро по 48,45 гривні (+5 копійок), а продаж по 48,65 гривні (+10 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 40,95 гривні (-18 копійок), а продають по 41,50 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 47,86 (-52 копійки), а продають по 48,81 гривні (+19 копійок).
Що прогнозують для валют наступного тижня?
Як спрогнозував експерт Глобус Банку Тарас Лєсовий для 24 Каналу, долар на міжбанку та на готівковому ринку буде в одному діапазоні – 41,15 – 41,60 гривні. Те саме стосується євро – 47,50 – 49 гривень.
Очікується, що курс євро буде більш активним, ніж долар наступного тижня. Таким чином, в Україні можливі коливання євро відбуватимуться частіше, ніж у долара, проте суттєвого відриву вартості євро від американської валюти не очікується.
Цікаво, що до кінця цього року курси валют можуть зазнавати коливань, як-от американський долар, який під впливом різних факторів, може перебувати в діапазоні від 41,80 до навіть 43 гривень за валюту.