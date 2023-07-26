Курс доллара снова вернулся к отметке ниже 37: где выгодно приобрести валюту
26 июля 2023, 09:54Читати новину українською
Сегодня на наличном рынке происходят колебания цены как в банках, так и в обменниках. За сутки доллар в обменниках при покупке вернулся к отметке ниже 37 гривен. А вот в банках и на черном рынке произошел не резкий рост в пределах от 10 до 14 копеек.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 26 июля покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,80 гривны (+10 копеек против 25 июля), а продажа – 37,40 гривны (+10 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 40,90 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,60 гривны (-1 копейка).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,86 гривны (-15 копеек), а продажа – 37,43 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,96 гривны (-25 копеек), а продажа – 41,71 гривны (+10 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,30 гривны (+10 копеек), а продажа – 37,43 гривны (+14 копеек).
- Евро покупают по 41,45 гривны (+6 копеек), а продают за 41,65 гривны (+7 копеек).
Ситуация на наличном на прошлой неделе
Как рассказала банкирша Анна Золотько 24 каналу, из-за возможного изменения учетной ставки ситуация с курсом может немного измениться. Нацбанк, вероятно, снизит учетную ставку в пределах 1 – 2%.
Это может временно усилить колебания на валютном рынке. Особенно учитывая тот факт, что мы приближаемся к переходной дате, когда большинство украинцев получают зарплаты.
Следовательно, курс доллара на этой неделе может вырасти. По прогнозам эксперта, диапазон колебания достигнет 36,9 – 37,5 гривны.