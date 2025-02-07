Доллар меньше 42, а евро меньше 44 гривен: какие изменения на рынке валют

В банках доллар и евро потеряли цену при покупке и продаже. В то же время больший спад произошел на черном рынке. Зато в обменниках американская валюта выросла.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 7 февраля, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,42 гривны (-3 копейки против 6 февраля) и продажа по 41,90 гривны (-10 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,10 гривны (без изменений), а продажа по 43,65 гривны (-12 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,59 гривны (-12 копеек), а продать по 41,70 гривны (-10 копеек).

(-12 копеек), а продать по (-10 копеек). Покупка евро по 43,30 гривны (-10 копеек), а продажа по 43,48 гривны (-12 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники в среднем по: 41,35 гривны (+20 копеек), а продают по 41,75 гривны (+18 копеек), по данным finance.ua.

(+20 копеек), а продают по (+18 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,15 гривны (+6 копеек), а продают по 43,54 гривны (+3 копейки).

Какого курса ожидать на следующей неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что действие режима управляемой гибкости, с одной стороны, предусматривает ежедневные изменения валют, а с другой стороны – курсы в соответствии с изменениями не будут "переходить" за новые пределы.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Напомню, что двухэтапная коррекция учетной ставки стала весомым инструментом для укрепления гривны и способствовала снижению ажиотажа на валютном рынке. Одновременно регулятор внимательно изучает текущую конъюнктуру, применяя, когда нужно, механизм валютных интервенций, сбивая "градус" напряжения и уравновешивая спрос и предложение.

На следующей неделе на рынке колебания могут составлять:

На межбанке: 41,65 – 42,30 гривны за доллар, 43,50 – 45 гривен за евро,

41,65 – 42,30 гривны за доллар, 43,50 – 45 гривен за евро, На наличном рынке: 41,70 – 42,50 гривны за доллар, 45 – 47,50 гривны за евро.

Обратите внимание! Лесовой добавляет, что любые сногсшибательные изменения на рынке на следующей неделе почти исключены.