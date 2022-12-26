Каким будет курс доллара в последнюю неделю 2022 года

На прошлой неделе на наличном валютном рынке преобладали тенденции к умеренному ослаблению гривны. Этот тренд будет сохраняться и в последнюю неделю декабря 2022 года.

Ситуация на наличном рынке

На фоне незначительного преобладания спроса над предложением, участники рынка активизировали попытки поднять курс и активно включились в игру на повышение. В комментарии 24 каналу Анна Золотько рассказала, что это принесло свои результаты.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В течение недели стоимость американской валюты постепенно возрастала и к воскресенью достигла потолка прогнозного коридора 40,50 гривен за доллар. Это колебание никак нельзя считать существенным, ведь в процентном измерении речь идет о подорожании в пределах 1%. С другой стороны, есть все предпосылки считать, что тренд по ослаблению гривни будет сохраняться и в течение этой недели.

От чего будет зависеть курс этой недели

Банкирша объясняет, что тренд на послабление будет сохраняться на этой неделе главным образом из-за сконцентрированных выплат зарплат украинцам в последние дни года. Часть этих средств непременно попадет на валютный рынок посредством спроса на иностранную валюту и будет провоцировать дальнейший рост наличного курса.

Вместе с тем даже несмотря на войну в зимние праздники непременно будут расти потребительские настроения украинцев, прогнозирует Золотько. Это будет отвлекать часть свободной ликвидности от валютного рынка. Поэтому слишком резкого роста курса ждать все же не стоит.

По моему мнению, в течение последней недели года стоимость доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 40,20 – 41,20 гривны за доллар,

– рассказала банкирша.

Чего ждать от курса в январе

Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 каналу, рассказал, что до конца года и в первую неделю января можно рассчитывать на то, что курс останется стабильным. Валютные тренды в этот период особо не изменятся.