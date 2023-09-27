Выгодное время: стоит ли покупать доллары до конца осени

До конца осени будет продолжаться достаточно выгодное время для покупки американской валюты. Кое-кто даже сможет заработать за счет конвертации денег.

Стоит ли сейчас покупать доллары

Олег Пендзин посоветовал до конца осени зарабатывать на краткосрочных гривневых депозитах, потому что сейчас не ожидается девальвация гривны свыше 39 гривен за доллар в покупке.

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Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Купленные сейчас доллары или евро будут лежать до конца года мертвым грузом "под одеялом", а каждая тысяча гривен на депозите принесет прибыль по меньшей мере в 10 гривен в месяц.

В то же время финансовый эксперт Андрей Шевчишин объяснил для тех, кто хочет сохранить свои сбережения в валюте на долгосрочный срок, стоит ее больше покупать, пока она дешевеет. Также он порекомендовал купить в банке безналичные доллары (для физлиц это 37,40 – 37,50 гривны с учетом комиссионных сборов) и держать их на счете или сразу обналичивать.

Какой курс доллара 17 сентября

В течение последних суток курс доллара несколько колебался на рынке. Например, в банках доллар вырос на 5 копеек, а вот в обменниках покупка упала на 26 копеек. На черном же рынке курс тоже снизился на 10 – 12 копеек.

В банках: покупка – 37,7 гривны; продажа – 38,3 гривны;

покупка – 37,7 гривны; продажа – 38,3 гривны; В обменниках: покупка – 37,53 гривны; продажа – 38,26 гривны;

покупка – 37,53 гривны; продажа – 38,26 гривны; На черном рынке: покупка – 38,1 гривны; продажа – 38,22 гривны.