Что сегодня влияет на курс доллара и какие валютные прогнозы на март: рассказывают эксперты

С 24 февраля 2022 года национальная валюта Украины стремительно девальвировала, потеряв более 35% стоимости. Более того, в последнее время гривне не удается укрепиться.

Что происходило с курсом в феврале

Аналитики отметили, что первые недели февраля стали одними из наименее активных периодов на валютном рынке Украины с начала войны. Дело в том, что среднедневной объем торгов составил – 110 миллионов долларов, что на 40-50 миллионов долларов меньше, чем обычно.

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Спрос существенно сократился, а предложение, в частности со стороны агропроизводителей, готовящихся к посевной, наоборот вырос. Поэтому объем интервенций НБУ, например, в течение второй недели февраля, упал до минимума – 201 миллиона долларов. Более того, регулятор даже приходилось выходить на рынок с покупкой ситуативного избытка валюты,

– сообщила Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank.

В частности, в феврале одним из факторов повышения курса доллара стало уменьшение объемов помощи от стран-партнеров и более прагматичная стратегия НБУ, что учитывала уменьшение объемов экспорта. Об этом сообщил Сергей Кучерявый, директор департамента контроля ликвидности и ценных бумаг Кредобанка.

Какие валютные прогнозы на март

При этом, значительно возросла автономность валютного рынка: в отдельные дни валютные интервенции НБУ составляли лишь 25-30% от общего объема торгов.

На март курсовые прогнозы очень осторожные. Поэтому, по словам Сергея Кучерявого, курс валюты будет зависеть от:

объема финансовой помощи от стран-партнеров;

продажи валюты экспортерами, которые имеют ограничения из-за логистических проблем;

а также от действий регулятора.

В то же время по словам Анны Золотько, в конце февраля и в начале марта можно ожидать оживления предложения валюты, преимущественно со стороны агропроизводителей, которые нуждаются в свободной гривневой ликвидности для проведения весеннего посева.

Если ситуация с безопасностью улучшится, можно ожидать и ослабления спроса на валюту со стороны населения. В то же время, следует ожидать усиления валютного спроса со стороны импортеров, хотя этот фактор также в значительной степени зависит от общей оценки ситуации обществом, поскольку именно она больше всего давит на потребительский спрос,

– отметила эксперт.

По словам Тараса Лесового, долгожданная макрофинансовая помощь может предоставить регулятору больше гибкости. Однако, как отмечает эксперт, цель заключается в обеспечении устойчивого соотношения между "спросом" и "предложением" на длительный период, поскольку это является ключевым фактором для стабильности валютного рынка.

Одним из важнейших факторов влияния на курс валюты все еще остается макрофинансовая помощь, которую получает Украина от Запада.