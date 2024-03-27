Доллар стремительно дорожает: эксперт объяснил, почему

27 марта 2024, 18:26
Читати новину українською

Источник:

Богдан Данилишин

Гривна потеряла около 2,9% относительно доллара и 1,9% относительно евро за последние две недели. А все потому, что кроме действий Нацбанка на курс валюты влияют и другие факторы.

Что влияет на колебания курса

Курс доллара активно растет последние недели. НБУ почти ежедневно повышает официальный курс до нового исторического максимума. Теперь покупка банками, обменниками и черным рынком достигает более 39 гривен.

Читайте также: Будет ли курс доллара расти перед католической Пасхой

По словам экс-главы Совета НБУ Богдана Данилишина, рыночные колебания наличного курса обусловлены ситуативными факторами. Дело в том, что наличный сегмент рынка оперативно реагирует на межбанковский рынок, где решающим фактором влияния на курс и дальше остаются активные интервенции НБУ.

 

Богдан Данилишин

экс-председатель Совета Национального Банка Украины

Сейчас среди факторов, что дополнительно ускоряли девальвационные процессы были прежде всего психологические из-за: ситуации на поле боя, осложнения с пересечением границы и тому подобное.

Курс валют в банках

  • По состоянию на утро 27 марта, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39 гривен (+3 копейки против 26 марта), а продажа – 39,53 гривны (+6 копеек).
  • Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,40 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 43 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,25 гривны (+4 копейки), а продажа – 39,35 гривны (-5 копеек).
  • Евро покупают за 42,80 гривны (без изменений), а продают за 43 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

  • Покупка обменниками доллара в среднем на уровне 39,05 гривны (+11 копеек), а продажа – 39,45 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро колебалось на уровне: покупка – 42,70 гривны (+7 копеек), а продажа – 43,09 гривны (+6 копеек).
Автор: Катерина Добровольська