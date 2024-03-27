Доллар стремительно дорожает: эксперт объяснил, почему
27 марта 2024, 18:26Читати новину українською
Источник:Богдан Данилишин
Гривна потеряла около 2,9% относительно доллара и 1,9% относительно евро за последние две недели. А все потому, что кроме действий Нацбанка на курс валюты влияют и другие факторы.
Что влияет на колебания курса
Курс доллара активно растет последние недели. НБУ почти ежедневно повышает официальный курс до нового исторического максимума. Теперь покупка банками, обменниками и черным рынком достигает более 39 гривен.
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По словам экс-главы Совета НБУ Богдана Данилишина, рыночные колебания наличного курса обусловлены ситуативными факторами. Дело в том, что наличный сегмент рынка оперативно реагирует на межбанковский рынок, где решающим фактором влияния на курс и дальше остаются активные интервенции НБУ.
Сейчас среди факторов, что дополнительно ускоряли девальвационные процессы были прежде всего психологические из-за: ситуации на поле боя, осложнения с пересечением границы и тому подобное.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 27 марта, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39 гривен (+3 копейки против 26 марта), а продажа – 39,53 гривны (+6 копеек).
- Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,40 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 43 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,25 гривны (+4 копейки), а продажа – 39,35 гривны (-5 копеек).
- Евро покупают за 42,80 гривны (без изменений), а продают за 43 гривны (без изменений).
Курс в обменниках
- Покупка обменниками доллара в среднем на уровне 39,05 гривны (+11 копеек), а продажа – 39,45 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 42,70 гривны (+7 копеек), а продажа – 43,09 гривны (+6 копеек).