Что влияет на колебания курса

Курс доллара активно растет последние недели. НБУ почти ежедневно повышает официальный курс до нового исторического максимума. Теперь покупка банками, обменниками и черным рынком достигает более 39 гривен.

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По словам экс-главы Совета НБУ Богдана Данилишина, рыночные колебания наличного курса обусловлены ситуативными факторами. Дело в том, что наличный сегмент рынка оперативно реагирует на межбанковский рынок, где решающим фактором влияния на курс и дальше остаются активные интервенции НБУ.

Богдан Данилишин экс-председатель Совета Национального Банка Украины Сейчас среди факторов, что дополнительно ускоряли девальвационные процессы были прежде всего психологические из-за: ситуации на поле боя, осложнения с пересечением границы и тому подобное.



Курс валют в банках

По состоянию на утро 27 марта, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39 гривен (+3 копейки против 26 марта), а продажа – 39,53 гривны (+6 копеек).

(+3 копейки против 26 марта), а продажа – (+6 копеек). Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,40 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 43 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,25 гривны (+4 копейки), а продажа – 39,35 гривны (-5 копеек).

(+4 копейки), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают за 42,80 гривны (без изменений), а продают за 43 гривны (без изменений).

Курс в обменниках