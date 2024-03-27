Що впливає на коливання курсу

Курс долара активно зростає останні тижні. НБУ майже щодня підвищує офіційний курс до нового історичного максимуму. Тепер купівля банками, обмінниками та чорним ринком сягає понад 39 гривень.

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За словами екс-голови Ради НБУ Богдана Данилишина, ринкові коливання готівкового курсу зумовлені ситуативними чинниками. Річ у тім, що готівковий сегмент ринку оперативно реагує на міжбанківський ринок, де вирішальним чинником впливу на курс і далі залишаються активні інтервенції НБУ.

Богдан Данилишин екс-голова Ради Національного Банку України Наразі серед чинників, що додатково прискорювали девальваційні процеси були насамперед психологічні через: ситуацію на полі бою, ускладнення з перетином кордону тощо.



Курс валют у банках

Станом на ранок 27 березня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39 гривень (+3 копійки проти 26 березня), а продаж – 39,53 гривні (+6 копійок).

(+3 копійки проти 26 березня), а продаж – (+6 копійок). Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,40 гривні (+5 копійок), а продаж – у середньому за 43 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,25 гривні (+4 копійки), а продаж – 39,35 гривні (-5 копійок).

(+4 копійки), а продаж – (-5 копійок). Євро купують за 42,80 гривні (без змін), а продають за 43 гривні (без змін).

Курс в обмінниках