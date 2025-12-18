Евро почти везде по 50 гривен: как реагирует доллар на рост в обменниках и банках

Смотрите также Новый прожиточный минимум, выше зарплаты и соцвыплаты: каких изменений ждать в 2026 году

Недавно евро на наличном рынке достигло новой психологической отметки в 50 гривен. Есть прогнозы, что такой максимума валюты может оказаться временным и вскоре курс может откатиться от этой отметки.

Зато доллар остается более-менее стабильным и торгуется в районе от 42 гривен за доллар. Впрочем дальнейшие изменения по цене валюты в 2026 году будут зависеть от общей макроэкономической ситуации и глобальных рыночных трендов.