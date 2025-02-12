НБУ повышает курсы валют

Нацбанк повысил курс доллара в цене за последние сутки. Рост предполагается и завтра, 13 февраля. В то же время курс евро после спада также подорожал и цена в дальнейшем будет расти.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,66 гривны. То есть цена валюты выросла на 7 копеек против 11 февраля. Официальный курс евро в свою очередь составляет 43,01. То есть цена выросла на 12 копеек.

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По состоянию на 13 февраля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,79 гривны,

евро – 43,35 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 12 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,45 гривны , продажа – по 42 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,85 гривны , продажа – по 41,82 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,35 гривны, продажа – 41,88 гривны.

Какую валюту стоит покупать

Как рассказал Даниил Монин для 24 Канала, после того, как Дональд Трамп стал новым президентом США, его политика скорее всего будет усиливать позицию доллара, а не евро.

Монин добавляет, что за последнее время курс евро и так довольно просел. Впрочем есть вероятность, что курс евро может удержаться на своих позициях.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего Можно покупать и то, и другое. Но, по моему мнению, лучше все-таки доллар.

Заметьте! Ранее экономист Монин рассказал, что лучшим периодом для покупки валюты является сейчас. Все из-за того, что курс вряд ли будет лучшим в ближайшей перспективе.