Доллар подешевел: какой курс валют на черном рынке и в обменниках 25 июля

Курс доллара по отношению к гривне в конце прошлой недели был в некоторых обменниках более 40 гривен. За выходные курс стабилизировался и упал на 80 копеек. Детальнее с актуальным наличным курсом в банках, обменниках и на черном рынке 25 июля, можно ознакомиться дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина" , 25 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 37,80 гривен за доллар при покупке (+80 копеек против 22 июля ). В то время как продают валюту в банках за 39,30 гривен за доллар (+80 копеек).

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Евро банки покупают за 38 гривен (60 копеек), а продают в среднем за 39,80 гривен за евро (80 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 38,81 гривны (+65 копеек), а продают – за 39,12 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(+65 копеек), а продают – за (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,31 гривны (+79 копеек) и продажа – 39,79 гривны (+24 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,76 грн (+51 грн), а продажа – 39,12 грн (+1 копейка).

(+51 грн), а продажа – (+1 копейка). Евро продают по 39,20 гривен (+80 копеек), а покупают за 39,70 гривен (+23 копейки).

Курс доллара к гривне 25 июля против 22 июля в одном из обменников Киева / Фото 24 канала

21 июля НБУ резко поднял официальный курс доллара на 25% , до 36,57 гривны за доллар. Регулятор объяснил, что предыдущий курс в 29,25 в нынешних условиях не отвечал реалиям и постепенно теряет роль якоря для ожиданий.

Курс доллара к гривне 21 июля, сразу после поднятия официального курса на 25% / Фото 24 канала

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Каким будет курс: прогноз экспертов

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний считает, что доллар вполне может быть по 40 гривен. "Потому что в стране война и вопрос в том, насколько наши экспортеры могут обеспечить поток валюты в страну. Будут ли уничтожены еще предприятия, которые приносили валюту", – объяснил эксперт.

считает, что доллар вполне может быть по 40 гривен. "Потому что в стране война и вопрос в том, насколько наши экспортеры могут обеспечить поток валюты в страну. Будут ли уничтожены еще предприятия, которые приносили валюту", – объяснил эксперт. Экономический эксперт Олег Пензин прогнозирует, что курс будет чуть выше 37 гривен. "То есть будет определенный спрэд от официального курса, он будет немного выше, нет вопросов, но точно не будет 40 или 39. Это многовато. Я думаю, 37 там будет плюс минус", - рассказал он.

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