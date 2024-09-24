Евро на валютном рынке теряет цену на валютном рынке

Доллар в банках и на черном рынке несущественно изменился за последние сутки. В то же время евро начало дешеветь при покупке и продаже. Существеннее всего европейская валюта потеряла цену в обменниках.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 24 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,20 гривны (без изменений по сравнению с 23 сентября) и продажа – по 41,70 гривны (без изменений).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 45,90 гривны (-10 копеек), а продажа – по 46,58 гривны (-2 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,70 гривны (+1 копейка), а продать – по 41,75 гривны (+1 копейка).

(+1 копейка), а продать – по (+1 копейка). Покупка евро по 46,44 гривны (-4 копейки), а продажа по 46,55 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,34 гривны (+12 копеек), а продают – по 41,78 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(+12 копеек), а продают – по (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,87 гривны (-24 копейки), а продают – по 46,70 гривны (+3 копейки).

Что прогнозирует валютный эксперт

Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, средний объем торгов в день на валютном рынке увеличился до 197 миллионов долларов на прошлой неделе. Это повлекло умеренный рост курса – в пределах коридора 41,40 – 41,50 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Нервозности рынку на прошлой неделе добавляли ожидания решения по учетной ставке, а также волна слухов о девальвации гривны из-за заложенных в проект бюджета будущего года курсовые отметки.

В то же время на этой неделе банкир ожидает умеренное сокращение спроса.

Стабильная ситуация на валютном рынке даже несмотря на повышенный спрос будет способствовать смягчению девальвационных ожиданий, следует ожидать и увеличения предложения валюты, которая в течение прошлой недели была подавленной из-за растущего курсового тренда,

– говорит Золотько.

Обратите внимание! Прогнозируется, что доллар на наличном рынке будет находиться в диапазоне 41,3 – 41,9 гривны за доллар.