Удачное время для покупки: сколько гривен сейчас в 500 евро

Курс евро в Украине остается стабильным. Ситуация на рынке заметно "успокоилась" после весомых колебаний, возникших в апреле.

Как изменился курс евро в Украине

7 мая официальный курс в Украине составляет – 46,96 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Данные "Минфин" показывают, что средний банковский курс евро изменился следующим образом:

покупка – 46,80 гривны за евро;

продажа – 47,45 гривны за евро.

Изменения ощущаются и в обменниках, там средний курс такой:

покупка – 47,25 гривны за евро;

продажа – 47,42 гривны за евро.

Сколько можно получить гривен при обмене 500 евро сегодня

при обмене 500 евро в банке можно выручить ориентировочно – 23 400 гривен;

в обменниках за 500 евро сегодня можно получить примерно – 23 625 гривен.

За сколько можно приобрести 500 евро сегодня