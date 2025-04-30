30 апреля, 15:27
Сейчас удачное время: сколько сегодня надо гривен, чтобы купить 500 евро
Основні тези
- Официальный курс евро в Украине по состоянию на 30 апреля составляет 47,29 гривны.
- Для покупки 500 евро в банке нужно иметь примерно 23 875 гривен, а в обменнике – 23 795 гривен.
В апреле курс евро ощутимо вырос. После довольно весомого увеличения, ситуация стабилизировалась. Сейчас курс евро несколько снизился.
Как изменился курс евро перед 1 мая
По состоянию на 30 апреля, официальный курс евро в Украине составляет – 47,29 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как указывает издание "Минфин", сейчас курс евро немного снизился. В частности, в банке он в среднем такой:
- покупка – 47 гривны за евро;
- продажа – 47,75 гривны за евро.
В обменниках ситуация несколько иная:
- покупка – 47,40 гривны за евро;
- продажа – 47,59 гривны за евро.
Какую сумму гривен нужно иметь сегодня, чтобы купить 500 евро
- если покупка 500 евро происходит в банке, нужно иметь ориентировочно – 23 875 гривен;
- для покупки 500 евро в обменнике необходимо уже – 23 795 гривен.
Сколько можно получить при покупке 500 евро в конце апреля
- при обмене 500 евро в банке, есть возможность выручить где-то – 23 500 гривен;
- если обменивать 500 евро в обменнике, можно получить примерно – 23 700 гривен.