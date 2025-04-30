Сейчас удачное время: сколько сегодня надо гривен, чтобы купить 500 евро

В апреле курс евро ощутимо вырос. После довольно весомого увеличения, ситуация стабилизировалась. Сейчас курс евро несколько снизился.

Как изменился курс евро перед 1 мая

По состоянию на 30 апреля, официальный курс евро в Украине составляет – 47,29 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как указывает издание "Минфин", сейчас курс евро немного снизился. В частности, в банке он в среднем такой:

покупка – 47 гривны за евро;

продажа – 47,75 гривны за евро.

В обменниках ситуация несколько иная:

покупка – 47,40 гривны за евро;

продажа – 47,59 гривны за евро.

Какую сумму гривен нужно иметь сегодня, чтобы купить 500 евро

если покупка 500 евро происходит в банке, нужно иметь ориентировочно – 23 875 гривен;

для покупки 500 евро в обменнике необходимо уже – 23 795 гривен.

Сколько можно получить при покупке 500 евро в конце апреля