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5 мая, 19:19
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Курс падает: за сколько можно купить 300 евро сегодня

Анастасия Зорик
Основні тези
  • По состоянию на 5 мая официальный курс евро в Украине составлял 47,31 гривны.
  • Для покупки 300 евро в банке нужно иметь 14 280 гривен, а в обменнике - 14 205 гривен.

В апреле ощутился весомый рост евро. Со временем курс стабилизировался. Колебания, происходящие на валютном рынке в мае незначительны.

Как изменился курс евро в начале мая

По состоянию на 5 мая официальный курс в Украине достиг – 47,31 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как сообщает "Минфин" курс евро в банках несколько снизился. Сейчас ситуация там такая:

  • покупка – 47 гривны за евро;
  • продажа – 47,60 гривны за евро.

В обменниках ситуация изменилась так:

  • покупка – 47,18 гривны за евро;
  • продажа – 47,35 гривны за евро.

Какую сумму гривен нужно иметь, чтобы купить 300 евро

  • чтобы купить 300 евро в банке, сегодня нужно иметь примерно – 14 280 гривен;
  • для покупки 300 евро в обменнике, необходимо уже ориентировочно – 14 205 гривен.

Сколько можно получить за 300 евро сегодня

  • если сдавать 300 евро в банке, можно получить в среднем – 14 100 гривен;
  • при сдаче 300 евро в обменнике, можно выручить примерно – 14 154 гривен.