5 мая, 19:19
Курс падает: за сколько можно купить 300 евро сегодня
Основні тези
- По состоянию на 5 мая официальный курс евро в Украине составлял 47,31 гривны.
- Для покупки 300 евро в банке нужно иметь 14 280 гривен, а в обменнике - 14 205 гривен.
В апреле ощутился весомый рост евро. Со временем курс стабилизировался. Колебания, происходящие на валютном рынке в мае незначительны.
Как изменился курс евро в начале мая
По состоянию на 5 мая официальный курс в Украине достиг – 47,31 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как сообщает "Минфин" курс евро в банках несколько снизился. Сейчас ситуация там такая:
- покупка – 47 гривны за евро;
- продажа – 47,60 гривны за евро.
В обменниках ситуация изменилась так:
- покупка – 47,18 гривны за евро;
- продажа – 47,35 гривны за евро.
Какую сумму гривен нужно иметь, чтобы купить 300 евро
- чтобы купить 300 евро в банке, сегодня нужно иметь примерно – 14 280 гривен;
- для покупки 300 евро в обменнике, необходимо уже ориентировочно – 14 205 гривен.
Сколько можно получить за 300 евро сегодня
- если сдавать 300 евро в банке, можно получить в среднем – 14 100 гривен;
- при сдаче 300 евро в обменнике, можно выручить примерно – 14 154 гривен.