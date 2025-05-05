Курс падает: за сколько можно купить 300 евро сегодня

В апреле ощутился весомый рост евро. Со временем курс стабилизировался. Колебания, происходящие на валютном рынке в мае незначительны.

Как изменился курс евро в начале мая

По состоянию на 5 мая официальный курс в Украине достиг – 47,31 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как сообщает "Минфин" курс евро в банках несколько снизился. Сейчас ситуация там такая:

покупка – 47 гривны за евро;

продажа – 47,60 гривны за евро.

В обменниках ситуация изменилась так:

покупка – 47,18 гривны за евро;

продажа – 47,35 гривны за евро.

Какую сумму гривен нужно иметь, чтобы купить 300 евро

чтобы купить 300 евро в банке, сегодня нужно иметь примерно – 14 280 гривен;

для покупки 300 евро в обменнике, необходимо уже ориентировочно – 14 205 гривен.

Сколько можно получить за 300 евро сегодня