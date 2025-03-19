300 евро в гривнах: сколько это сейчас

Курс евро в начале марта продемонстрировал рост. Сейчас ситуация стабилизировалась. Колебания хоть и происходят, однако, эти изменения незначительны.

Стоимость 1 евро сейчас По состоянию на 19 марта, официальный курс евро установлен на уровне – 45,35 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Рекордные кражи: Северная Корея заняла третье место среди крупнейших владельцев биткоинов Согласно данным "Минфина", средний банковский курс евро сегодня таков: покупка – 45,10 гривны за евро;

продажа – 45,73 гривны за евро. А вот средний курс евро в обменниках 19 марта изменился так: покупка – 45,31 гривны за евро;

продажа – 45,50 гривны за евро. Сколько сегодня нужно потратить, чтобы купить 300 евро для приобретения 300 евро в банке , нужно потратить примерно – 13 719 гривен;

, нужно потратить примерно – 13 719 гривен; чтобы купить 300 евро в обменнике, необходимо иметь уже ориентировочно – 13 650 гривен. Сколько можно получить за 300 евро сегодня при обмене 300 евро в банке , сегодня можно получить примерно – 13 530 гривен;

, сегодня можно получить примерно – 13 530 гривен; за 300 евро в обменнике сегодня удастся выручить ориентировочно – 13 593 гривен.