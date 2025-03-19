19 марта, 13:58
300 евро в гривнах: сколько это сейчас
Основні тези
- Официальный курс евро на 19 марта составляет 45,35 гривны.
- Для покупки 300 евро в банке нужно около 13 719 гривен, а в обменнике – примерно 13 650 гривен.
Курс евро в начале марта продемонстрировал рост. Сейчас ситуация стабилизировалась. Колебания хоть и происходят, однако, эти изменения незначительны.
Стоимость 1 евро сейчас
По состоянию на 19 марта, официальный курс евро установлен на уровне – 45,35 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Согласно данным "Минфина", средний банковский курс евро сегодня таков:
- покупка – 45,10 гривны за евро;
- продажа – 45,73 гривны за евро.
А вот средний курс евро в обменниках 19 марта изменился так:
- покупка – 45,31 гривны за евро;
- продажа – 45,50 гривны за евро.
Сколько сегодня нужно потратить, чтобы купить 300 евро
- для приобретения 300 евро в банке, нужно потратить примерно – 13 719 гривен;
- чтобы купить 300 евро в обменнике, необходимо иметь уже ориентировочно – 13 650 гривен.
Сколько можно получить за 300 евро сегодня
- при обмене 300 евро в банке, сегодня можно получить примерно – 13 530 гривен;
- за 300 евро в обменнике сегодня удастся выручить ориентировочно – 13 593 гривен.