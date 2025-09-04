В конце августа произошел рост евро. Впоследствии ситуация стабилизировалась. Фактически, евро вернулся к предыдущим значениям.

Какой курс евро в Украине сейчас?

По состоянию на 4 сентября, официальный курс евро в Украине составил – 48,20 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Средний банковский курс евро, по данным издания "Минфин", таков:

покупка – 47,90 гривны за евро;

продажа – 48,53 гривны за евро.

В обменниках средний курс такой:

покупка – 48,16 гривны за евро;

продажа – 48,35 гривны за евро.

Сколько надо гривен, чтобы купить 300 евро?

для покупки 300 евро 4 сентября в банке, нужно ориентировочно – 14 559 гривен;

покупка 300 евро в обменнике, в свою очередь, обойдется в – 14 505 гривен.

Сколько гривен в 300 евро 4 сентября?

в банке за 300 евро есть возможность получить примерно – 14 370 гривен;

в обменнике за 300 евро можно выручить ориентировочно – 14 448 гривен.

Что происходит с курсом евро сейчас?

Евро ощутимо подорожало с начала года. Такая ситуация возникла из-за ряда факторов. Наибольшее влияние на курс евровалюты в Украине имеет ее соотношение к доллару.

В сентябре курс евро вряд ли существенно изменится. Колебания будут незначительными и ожидаются в пределах – 48 – 49,50 гривен