4 сентября, 21:56
300 евро это сколько сейчас в гривнах: придется потратить больше чем ожидаешь
Основні тези
- По состоянию на 4 сентября, официальный курс евро в Украине составил 48,20 гривны, а средний банковский курс на покупку – 47,90 гривны, на продажу – 48,53 гривны.
- Для покупки 300 евро в банке нужно около 14 559 гривен, в обменнике – 14 505 гривен.
В конце августа произошел рост евро. Впоследствии ситуация стабилизировалась. Фактически, евро вернулся к предыдущим значениям.
Какой курс евро в Украине сейчас?
По состоянию на 4 сентября, официальный курс евро в Украине составил – 48,20 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Средний банковский курс евро, по данным издания "Минфин", таков:
- покупка – 47,90 гривны за евро;
- продажа – 48,53 гривны за евро.
В обменниках средний курс такой:
- покупка – 48,16 гривны за евро;
- продажа – 48,35 гривны за евро.
Сколько надо гривен, чтобы купить 300 евро?
- для покупки 300 евро 4 сентября в банке, нужно ориентировочно – 14 559 гривен;
- покупка 300 евро в обменнике, в свою очередь, обойдется в – 14 505 гривен.
Сколько гривен в 300 евро 4 сентября?
- в банке за 300 евро есть возможность получить примерно – 14 370 гривен;
- в обменнике за 300 евро можно выручить ориентировочно – 14 448 гривен.
Что происходит с курсом евро сейчас?
- Евро ощутимо подорожало с начала года. Такая ситуация возникла из-за ряда факторов. Наибольшее влияние на курс евровалюты в Украине имеет ее соотношение к доллару.
- В сентябре курс евро вряд ли существенно изменится. Колебания будут незначительными и ожидаются в пределах – 48 – 49,50 гривен
Какая иностранная валюта определяющая в Украине?
Украинская экономика ориентируется именно на доллар. Такой выбор, в частности, связан со структурой украинского экспорта. Нужно понимать, что именно доллар сейчас является универсальной расчетной валютой для глобальной торговли.