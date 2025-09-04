В кінці серпня відбулося зростання євро. Згодом ситуація стабілізувалась. Фактично, євро повернувся до попередніх значень.

Який курс євро в Україні зараз?

Станом на 4 вересня, офіційний курс євро в Україні склав – 48,20 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Середній банківський курс євро, за даними видання "Мінфін", такий:

купівля – 47,90 гривні за євро;

продаж – 48,53 гривні за євро.

В обмінниках середній курс такий:

купівля – 48,16 гривні за євро;

продаж – 48,35 гривні за євро.

Скільки треба гривень, аби купити 300 євро?

для покупки 300 євро 4 вересня у банку, потрібно орієнтовно – 14 559 гривень;

покупка 300 євро в обміннику, своєю чергою, обійдеться у – 14 505 гривень.

Скільки гривень в 300 євро 4 вересня?

у банку за 300 євро є можливість отримати приблизно – 14 370 гривень;

в обміннику за 300 євро можна виручити орієнтовно – 14 448 гривень.

Що відбувається з курсом євро зараз?

Євро відчутно подорожчало з початку року. Така ситуація виникла через низку факторів. Найбільший вплив на курс євровалюти в Україні має її співвідношення до долара.

У вересні курс євро навряд істотно зміниться. Коливання будуть незначними і очікуються в межах – 48 – 49,50 гривень