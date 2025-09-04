4 вересня, 21:56
300 євро це скільки зараз в гривнях: доведеться витратити більше ніж очікуєш
Основні тези
- Станом на 4 вересня, офіційний курс євро в Україні склав 48,20 гривні, а середній банківський курс на купівлю – 47,90 гривні, на продаж – 48,53 гривні.
- Для покупки 300 євро в банку потрібно близько 14 559 гривень, в обміннику – 14 505 гривень.
В кінці серпня відбулося зростання євро. Згодом ситуація стабілізувалась. Фактично, євро повернувся до попередніх значень.
Який курс євро в Україні зараз?
Станом на 4 вересня, офіційний курс євро в Україні склав – 48,20 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Середній банківський курс євро, за даними видання "Мінфін", такий:
- купівля – 47,90 гривні за євро;
- продаж – 48,53 гривні за євро.
В обмінниках середній курс такий:
- купівля – 48,16 гривні за євро;
- продаж – 48,35 гривні за євро.
Скільки треба гривень, аби купити 300 євро?
- для покупки 300 євро 4 вересня у банку, потрібно орієнтовно – 14 559 гривень;
- покупка 300 євро в обміннику, своєю чергою, обійдеться у – 14 505 гривень.
Скільки гривень в 300 євро 4 вересня?
- у банку за 300 євро є можливість отримати приблизно – 14 370 гривень;
- в обміннику за 300 євро можна виручити орієнтовно – 14 448 гривень.
Що відбувається з курсом євро зараз?
- Євро відчутно подорожчало з початку року. Така ситуація виникла через низку факторів. Найбільший вплив на курс євровалюти в Україні має її співвідношення до долара.
- У вересні курс євро навряд істотно зміниться. Коливання будуть незначними і очікуються в межах – 48 – 49,50 гривень
Яка іноземна валюта визначальна в Україні?
Українська економіка орієнтується саме на долар. Такий вибір, зокрема, пов'язаний зі структурою українського експорту. Потрібно розуміти, що саме долар зараз є універсальною розрахунковою валютою для глобальної торгівлі.