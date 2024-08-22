Официальный курс евро вскоре достигнет почти 46 гривен

Пока с официальным курсом доллара не происходит существенных изменений за последние сутки, курс евро продолжает расти. А завтра НБУ установит стоимость валюты на уровне чуть ли не 46 гривен.

Официальный курс 22 августа

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,29 гривны. То есть цена валюты упала на 5 копеек.

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Официальный курс евро взамен составляет 45,89 гривны. Соответственно, цена этой валюты выросла на 8 копеек.

По состоянию на 22 августа, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,28 гривны,

евро – 45,98 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 22 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,10 гривны , а продажа – 41,60 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 41,21 гривны , а продажа – 41,68 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,44 гривны, а продажа – 41,52 гривны.

На рынке не ожидается существенных изменений

Как рассказал банкир Тарас Лесовой 24 Каналу, что следующая неделя продлится еще период, когда рынок приспосабливается к новым реалиям.

То есть, как и в предыдущую неделю колебания американской валюты будут происходить в пределах 41 – 41,7 гривны на межбанке. На наличном рынке будет диапазон 41 – 42 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Относительно курсовых показателей на пересечении месяцев, то мы прогнозируем, что по состоянию на 1 сентября официальный курс может находиться в пределах 41,4 – 41,6 гривны за доллар. Таким образом, по сравнению с курсом на 1 августа, девальвация гривны по итогам августа может составить до 1,2 – 1,4%.

С 26 августа ожидаются следующие коридоры валютных колебаний:

межбанк: 41 – 41,7 гривны за доллар и 43,5 – 45,5 гривны за евро,

наличный рынок: 41 – 42 гривны за доллар и 43,5 – 46,5 гривны за евро.