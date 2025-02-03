НБУ опустил доллар и евро после выходных

Официальный доллар упал на 10 копеек, а официальное евро потеряло 18 копеек за выходные. Зато уже завтра, 4 февраля, евро рекордно подорожает.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,72 гривны. То есть цена валюты упала на 10 копеек против 31 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,32 гривны. То есть упала на 18 копеек.

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По состоянию на 4 февраля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,79 гривны,

евро – 43,86 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 3 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 42,10 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,95 гривны , продажа – по 41,96 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,90 гривны, продажа – 41,90 гривны.

Каким будет курс доллара в начале февраля

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала рассказал, что напряжение на валютном рынке медленно спадает. В то же время любые курсовые изменения будут прогнозируемыми. Можно предположить, что официальный курс на этой неделе будет на уровне 42 – 42,30 гривен за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Ситуация на рынке будет соответствовать "системе" валютных изменений, образовавшейся в результате действия режима управляемой гибкости: текущие курсовые изменения будут минимальными и разнонаправленными, разница между курсами межбанка и наличного рынка вряд ли превысит 0,40 – 0,50 гривен, а скорее всего не превысит 30 копеек.

По прогнозам банкира, на наличном рынке и межбанке стоимость валют может находиться на таком уровне: