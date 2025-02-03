Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,72 гривні. Тобто ціна валюти впала на 10 копійок проти 31 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,32 гривні. Тобто впала на 18 копійок.

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Станом на 4 лютого курс НБУ буде такий:

долар – 41,79 гривні,

євро – 43,86 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 3 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 42,10 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,95 гривні , продаж – по 41,96 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,90 гривні, продаж – 41,90 гривні.

Яким буде курс долара на початку лютого

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що напруга на валютному ринку поволі спадає. Водночас будь-які курсові зміни будуть прогнозованими. Можна припустити, що офіційний курс цього тижня буде на рівні 42 – 42,30 гривень за долар.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ситуація на ринку відповідатиме "системі" валютних змін, що утворилася внаслідок дії режиму керованої гнучкості: поточні курсові зміни будуть мінімальними та різноспрямованими, різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку навряд чи перевищить 0,40 – 0,50 гривень, а скоріш за все не перевищить 30 копійок.

За прогнозами банкіра, на готівковому ринку та міжбанку вартість валют може перебувати на такому рівні: