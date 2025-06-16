Евро после выходных растет: где больше всего изменилась цена

На прошлой неделе курс евро пересек новую отметку в 48 гривен. Цена валюты в банках и на черном рынке сегодня также показывает рост, а вот в обменниках спала.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 16 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,15 гривны (-2 копейки против 13 июня) и продажа по 41,70 гривны (-5 копеек).

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Покупка евро проходит по 47,60 гривны (+18 копеек), продажа – по 48,30 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,54 гривны (+6 копеек), а продать по 41,48 гривны (+2 копейки).

(+6 копеек), а продать (+2 копейки). Покупка евро по 48,06 гривны (+12 копеек), а продажа по 48,16 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,62 гривны (-45 копеек), а продают по 41,55 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.

(-45 копеек), а продают (-2 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 47,47 гривны (-20 копеек), а продают по 48,42 гривны (+1 копейка).

Будет ли меняться евро на этой неделе

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что евро будет на уровне 45,50 – 47,50 гривны за валюту на этой неделе. А формировать его будут мировые тренды, например торги пары доллар/евро.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Сейчас соотношение этих валют является более или менее адекватным экономической ситуации в мире, вызванной "таможенным новаторством" США: 1 евро = 1,12 – 1,15 доллара.

Кроме того, банкир замечает, что сейчас менять доллар и евро не стоит, ведь нет причин для обесценивания доллара.