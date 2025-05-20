Курсы разнятся: где доллар без изменений, а евро растет

Пока доллар в банках и на черном рынке почти не изменился за последние сутки, евро показывает существенный рост. Следовательно, европейская валюта подорожала в банках на 30 копеек при покупке и при продаже.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 20 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,25 гривны (+5 копеек против 19 мая) и продажа по 41,80 гривны (без изменений).

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Покупка евро проходит по 46,40 гривны (+30 копеек), продажа – по 47,12 гривны (+30 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (без изменений), а продать по 41,50 гривны (без изменений).

(без изменений), а продать (без изменений). Покупка евро по 46,65 гривны (+10 копеек), а продажа по 46,80 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,85 гривны (-29 копеек), а продают по 41,60 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua.

(-29 копеек), а продают (-4 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,35 гривны (-14 копеек), а продают по 47,11 гривны (-21 копеек).

Что было с курсом на прошлой неделе

Как отметила для 24 Канала банкир Анна Золотько, на прошлой неделе на безналичном рынке существенных изменений не произошло. Поэтому, торги в понедельник начали на уровне 41,50 – 41,55 гривны за доллар.

Анна Золотько Член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Затем торги достигли максимума 41,61 гривны в тот же день, но не задержались на достигнутом уровне. Итоговый показатель в пятницу вернулся к началу торгов в понедельник на уровень 41,51 – 41,55 гривны за доллар.

Золотько добавляет, что с 12 по 16 мая продано на 21% больше валюты, чем неделей ранее. Поэтому, это превысило средний показатель 2025 года. Зато покупка осталась символической – 0,2 миллиона.