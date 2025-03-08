За сколько можно купить евро в марте

Благодаря ряду факторов ситуация на валютном рынке будет под контролем. Таким образом, курс евро будет находиться в одном диапазоне на наличном рынке и на межбанке на следующей неделе.

Будет ли дорожать евро или нет

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой на межбанке и на наличном рынке курс евро будет находиться в диапазоне 43,50 – 45 гривен за валюту. Таким образом, середине марта ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне контролируемой.

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По словам Лесового, на прочность гривны будет влиять очередное изменение учетной ставки, которую повысили до 15,5%. Валютный рынок получил дополнительную гарантию от возможного роста спроса на валюту.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Кроме того, новая учетная ставка вместе с валютными интервенциями позволяют Нацбанку держать в балансе спрос и предложение, что безусловно скажется на курсовой стабильности.

Банкир добавляет, что среди факторов, что будут иметь влияние на рынок, есть еще международная финансовая помощь, нулевая разница между курсами наличного и безналичного рынков и действия в рамках режима управляемой гибкости.

Мы склонны к оптимистическому видению: сейчас валютный рынок почти полностью защищен от негативных изменений,

– отмечает господин Тарас.

Обратите внимание! Изменения на валютном рынке прежде всего нужно связывать с экономическими факторами. Это даже несмотря на то, что сейчас идет период испытаний на устойчивость и давление нового главы США.