Курс евро стабилизировался: НБУ держит валюту на одной отметке уже несколько дней

Официальный курс евро потерял снова цену. Теперь валюта почти 49 гривен. В то же время курс доллара дорожает сегодня. Кроме того, на завтра цена снова достигнет новой отметки.

Официальный курс валют

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,79 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 6 копеек против 7 июля. Официальный курс евро составляет 49,02 гривны, то есть цена упала на 10 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Сколько валюты можно купить за 10 тысяч гривен сегодня

По состоянию на 9 июля курс валют будет такой:

доллар – 41,84 гривны;

евро – 49,05 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на 8 июля курс доллара на наличном рынке составил:

в банках: покупка – 41,47 гривны , продажа – по 42,08 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,80 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41,50 гривны, продажа – по 41,85 гривны.

Будет ли евро дорожать в дальнейшем

Прогнозируется, что на этой неделе евро на межбанке и на наличном рынке будет находиться на уровне 46,50 гривны и 49 гривен.

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, даже если евро будет дорожать, то курс доллара будет оставаться без изменений, и наоборот, если будет дорожать доллар, то евро будет спокойным. Банкир называет это асинхронными действиями.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Мы можем лишь очертить ряд факторов, от которых может зависеть стоимость евро и соотношение этой валюты к курсу доллара.

К этим факторам входят как экономические взаимоотношения США и ЕС, так и стоимость нефти и газа в контексте конфликта на Ближнем Востоке.