Абсолютный рекорд: официальный курс евро выше 48 гривен
- НБУ установил курс официального евро на уровне более 48 гривен впервые с 13 июня, в то время как доллар демонстрирует спад.
- Банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что курс евро на следующей неделе будет в пределах 1,12 – 1,15 евро, без укрепления доллара.
НБУ впервые установил курс официального евро на уровне более 48 гривен с 13 июня. В то же время доллар показывает спад как сегодня, так и завтра.
Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,51 гривне. То есть цена валюты упала на 4 копейки против 11 июня. Официальный курс евро взамен составляет 47,45 гривны. То есть цена упала на 5 копеек.
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По состоянию на 13 июня курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,48 гривны,
- евро – 48,08 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 12 июня курс доллара составляет на наличном рынке:
- в банках: покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,85 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,55 гривны, продажа – по 41,58 гривны,
- в обменниках: покупка – по 41,30 гривны, продажа – по 41,61 гривне.
Какой курс евро прогнозируют на следующей неделе
В прогнозах для 24 Канала банкир Тарас Лесовой заявил, что торги пары доллар/евро будут определять текущий курс европейской валюты. Следовательно, 1 евро будет равен 1,12 - 1,15 евро.
Конечно коридор допустимых колебаний евро в Украине достаточно широк, однако основные изменения будут происходить в пределах 46,50 – 47,50 гривны за евро.
Кроме того, Лесовой добавляет, что сейчас нет причин для укрепления доллара, а потому евро также не будет расти.