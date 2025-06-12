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Экономика Макроэкономика Абсолютный рекорд: официальный курс евро выше 48 гривен
12 июня, 16:24
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Абсолютный рекорд: официальный курс евро выше 48 гривен

Валерия Городинская
Основні тези
  • НБУ установил курс официального евро на уровне более 48 гривен впервые с 13 июня, в то время как доллар демонстрирует спад.
  • Банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что курс евро на следующей неделе будет в пределах 1,12 – 1,15 евро, без укрепления доллара.

НБУ впервые установил курс официального евро на уровне более 48 гривен с 13 июня. В то же время доллар показывает спад как сегодня, так и завтра.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,51 гривне. То есть цена валюты упала на 4 копейки против 11 июня. Официальный курс евро взамен составляет 47,45 гривны. То есть цена упала на 5 копеек.

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По состоянию на 13 июня курс НБУ будет такой:

  • доллар – 41,48 гривны,
  • евро – 48,08 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 12 июня курс доллара составляет на наличном рынке:

  • в банках: покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,85 гривны,
  • на черном рынке: покупка – 41,55 гривны, продажа – по 41,58 гривны,
  • в обменниках: покупка – по 41,30 гривны, продажа – по 41,61 гривне.

 

Какой курс евро прогнозируют на следующей неделе

В прогнозах для 24 Канала банкир Тарас Лесовой заявил, что торги пары доллар/евро будут определять текущий курс европейской валюты. Следовательно, 1 евро будет равен 1,12 - 1,15 евро.

 

 Тарас Лесовой

 Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка

Конечно коридор допустимых колебаний евро в Украине достаточно широк, однако основные изменения будут происходить в пределах 46,50 – 47,50 гривны за евро.

Кроме того, Лесовой добавляет, что сейчас нет причин для укрепления доллара, а потому евро также не будет расти.