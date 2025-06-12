Абсолютный рекорд: официальный курс евро выше 48 гривен

НБУ впервые установил курс официального евро на уровне более 48 гривен с 13 июня. В то же время доллар показывает спад как сегодня, так и завтра.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,51 гривне. То есть цена валюты упала на 4 копейки против 11 июня. Официальный курс евро взамен составляет 47,45 гривны. То есть цена упала на 5 копеек.

Смотрите также В США заявили, что экономика Украины сможет обогнать российскую: когда и при каких условиях это возможно

По состоянию на 13 июня курс НБУ будет такой:

доллар – 41,48 гривны,

евро – 48,08 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 12 июня курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,85 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,55 гривны , продажа – по 41,58 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,30 гривны, продажа – по 41,61 гривне.

Какой курс евро прогнозируют на следующей неделе

В прогнозах для 24 Канала банкир Тарас Лесовой заявил, что торги пары доллар/евро будут определять текущий курс европейской валюты. Следовательно, 1 евро будет равен 1,12 - 1,15 евро.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Конечно коридор допустимых колебаний евро в Украине достаточно широк, однако основные изменения будут происходить в пределах 46,50 – 47,50 гривны за евро.

Кроме того, Лесовой добавляет, что сейчас нет причин для укрепления доллара, а потому евро также не будет расти.