Евро рекордно подорожало за сутки

Американская валюта потеряла несущественно цену за последние сутки, впрочем, официальный курс евро наоборот рекордно вырос в цене – на более 30 копеек выросла стоимость.

Официальный курс 15 августа

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,32 гривны за доллар. То есть цена валюты упала на 2 копейки.

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Официальный курс евро зато существенно подорожал до 45,54 гривны за евро. Соответственно, цена этой валюты выросла на 35 копеек.

По состоянию на 16 августа, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,13 гривны,

евро – 45,30 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 15 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,10 гривны , а продажа – 41,55 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 41,10 гривны , а продажа – 41,47 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,30 гривны, а продажа – 41,42 гривны.

Прогноз курс на следующей неделе

Как сообщил для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, анализ за предыдущие 8 месяцев свидетельствует о том, что в начале сентября официальный курс будет на уровне 41,4 – 41,6 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Хорошие новости о получении мощных макроэкономических траншей имеют положительный эффект на экономику, ведь покрытие части социальных расходов госбюджета позволяет правительству концентрировать усилия на развитии важных отраслей, в частности энергетики, ВПК и т.д., а также активно развивать программы по энергокредитам. Однако с другой стороны мы имеем рост инфляции, что уже сказалось на потребительских ценах. Поэтому курсовой рост является объективным и прогнозируемым.

Кроме того, следующей неделе коридоры валютных колебаний могут достигать таких показателей:

на межбанке: 41 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро,

41 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро, на наличном рынке: 41 – 42 гривны за доллар и 43,50 – 46,50 гривны за евро.