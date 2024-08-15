Официальный курс 15 августа
По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,32 гривны за доллар. То есть цена валюты упала на 2 копейки.
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Официальный курс евро зато существенно подорожал до 45,54 гривны за евро. Соответственно, цена этой валюты выросла на 35 копеек.
По состоянию на 16 августа, курс от НБУ будет такой:
- доллар – 41,13 гривны,
- евро – 45,30 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 15 августа курс доллара на наличном рынке составлял:
- В банках: покупка – 41,10 гривны, а продажа – 41,55 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 41,10 гривны, а продажа – 41,47 гривны.
- На черном рынке: покупка – 41,30 гривны, а продажа – 41,42 гривны.
Прогноз курс на следующей неделе
Как сообщил для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, анализ за предыдущие 8 месяцев свидетельствует о том, что в начале сентября официальный курс будет на уровне 41,4 – 41,6 гривны за доллар.
Хорошие новости о получении мощных макроэкономических траншей имеют положительный эффект на экономику, ведь покрытие части социальных расходов госбюджета позволяет правительству концентрировать усилия на развитии важных отраслей, в частности энергетики, ВПК и т.д., а также активно развивать программы по энергокредитам. Однако с другой стороны мы имеем рост инфляции, что уже сказалось на потребительских ценах. Поэтому курсовой рост является объективным и прогнозируемым.
Кроме того, следующей неделе коридоры валютных колебаний могут достигать таких показателей:
- на межбанке: 41 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро,
- на наличном рынке: 41 – 42 гривны за доллар и 43,50 – 46,50 гривны за евро.