Офіційний курс 15 серпня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,32 гривні за долар. Тобто ціна валюти впала на 2 копійки.

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Офіційний курс євро натомість суттєво подорожчав до 45,54 гривні за євро. Відповідно, ціна цієї валюти виросла на 35 копійок.

Станом на 16 серпня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,13 гривні,

євро – 45,30 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 15 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,10 гривні , а продаж – 41,55 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 41,10 гривні , а продаж – 41,47 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,30 гривні, а продаж – 41,42 гривні.

Прогноз курс наступного тижня

Як повідомив для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, аналіз за попередні 8 місяців свідчить про те, що на початку вересня офіційний курс буде на рівні 41,4 – 41,6 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Добрі новини про отримання потужних макроекономічних траншів мають позитивний ефект на економіку, адже покриття частини соціальних видатків держбюджету дає змогу уряду концентрувати зусилля на розвитку важливих галузей, зокрема енергетики, ВПК тощо, а також активно розвивати програми з енергокредитів. Проте з іншого боку ми маємо зростання інфляції, що вже позначилося на споживчих цінах. Тому курсове зростання є об’єктивним та прогнозованим.

Крім того, наступного тижня коридори валютних коливань можуть сягати таких показників:

на міжбанку: 41 – 41,70 гривні за долар та 43,50 – 45,50 гривні за євро,

41 – 41,70 гривні за долар та 43,50 – 45,50 гривні за євро, на готівковому ринку: 41 – 42 гривні за долар та 43,50 – 46,50 гривні за євро.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.