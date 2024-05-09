Продолжается плановое падение: что происходит с гривной

Курс гривны снижается. Однако, это падение не является неожиданностью для экономики Украины.

Что происходит с гривной

Курс гривны падает, в соответствии с планом в нынешнем бюджете. Украинская экономика готова к такому развитию событий.

Читайте также Безумный дефицит рабочей силы: где самые большие дыры российской экономики

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Имеем умеренные темпы девальвации гривны за первые 4 месяца на 5,8%. Это соответствует прогнозной динамике расчетного курса, заложенной в Бюджет-2024.

В нынешнем Бюджете девальвация зафиксирована на уровне ориентировочно 10%, ожидаемый курс составляет – 40,7 гривны за доллар. Гетманцев отметил, что НБУ сейчас не прогнозирует курс и не таргетирует его целевое значение.

Впрочем не могу не отметить, что наконец имеем большую гармонию в этом вопросе между монетарной и фискальной политикой,

– отметил Гетманцев

Как будет меняться курс гривны в 2024 году

Гетманцев считает, что ситуация на валютном рынке останется контролируемой. Этому будет способствовать стабильность внешнего финансирования, накопления значительных международных резервов и последовательная политика регулятора.

С начала 2024 года средний курс гривны составляет 38,47 гривны за доллар. Динамика девальвации гривны такова: