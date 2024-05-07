Валютные колебания продолжаются: стоит ли их бояться

С начала года доллар в Украине подорожал почти на 2 гривны. Стоимость медленно приближается к новому психологическому показателю. Несмотря на это в НБУ заявляют, что волноваться не стоит из-за таких колебаний.

Что влияет на курс гривны

Принятие американскими конгрессменами военной и финансовой помощи Украине положительно повлияло на ситуацию на межбанковском и наличном рынках. Кроме того, это повлияло на относительную стабильность гривны в ближайшей и даже в среднесрочной перспективе.

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Несмотря на это спрос среди населения на валюту остается относительно большим. Это тормозит укрепление гривны в наличном сегменте. Но вот на межбанковском – усиление национальной валюты существеннее.

Как заявил Андрей Пышный, глава НБУ, колебания курса, которые сейчас наблюдаются, не несут никакой угрозы.

Эта динамика является вполне безопасной. И связана она с рыночными предпосылками,

– добавляет он.

Пышный добавил, что рынок находится в условиях управляемой гибкости, а значит определенные колебания предусматриваются под влиянием спроса и предложения.

Факторы, которые могут давить на рынок

По состоянию на 7 мая, официальный курс доллара составляет 39,35 гривны. Перед Пасхой цена была на уровне 39,53 гривны.

Существует мнение, что продавцы валюты придерживают продажу валюты до лучших времен из-за намерения Нацбанка вскоре ослабить валютные ограничения в части обслуживания внешних коммерческих долгов бизнеса.

Это может привести к повышению спроса на межбанке и определенному курсовому росту.

Кроме того, нынешнее снижение учетной ставки с 14,5% до 13,5% также может сформировать дополнительное давление на рынок. Все из-за того, что банки будут вынуждены снижать депозитные ставки.