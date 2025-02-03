Доллар и евро упали: где самая дешевая покупка валют

За выходные курсы валют на наличном рынке существенно изменились. Поэтому доллар в банках показал спад стоимости как при покупке, так и при продаже. Еще более существенный спад происходил с курсом евро. В то же время на черном рынке американская валюта осталась почти без изменений, но этого не скажешь о европейской валюте.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 3 февраля, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,50 гривны (-17 копеек против 31 января) и продажа по 42,10 гривны (-10 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,25 гривны (-25 копеек), а продажа по 43,85 гривны (-20 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,95 гривны (без изменений), а продать по 41,96 гривны (-3 копейки).

(без изменений), а продать по (-3 копейки). Покупка евро по 43,56 гривны (-24 копейки), а продажа по 43,83 гривны (-19 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники в среднем по: 41,90 гривны (-7 копеек), а продают по 41,90 гривны (-1 копейка).

(-7 копеек), а продают по (-1 копейка). Евро покупают по 43,71 гривны (-12 копеек), а продают по 43,90 гривны (-10 копеек).

Какой прогноз курса на этой неделе

По прогнозам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, коррекция учетной ставки в январе стала фактором укрепления гривны. Это повлияло на динамику курса положительно.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Понимаем, что базовая экономическая причина для курсового роста кроется именно в избыточном спросе.

В то же время Лесовой отметил, что когда на рынке присутствует баланс спроса и предложения, то курсовые колебания становятся минимальными.

Обратите внимание! Официальный курс доллара на этой неделе может оставаться на уровне прошлой недели – 42 – 42,30 гривны за доллар.