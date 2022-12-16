Курс купли и продажи опустился ниже 40 гривен за доллар

Сегодня банки продают и покупают доллары ниже 40 гривен. Однако выгоднее всего сдать валюту можно на черном рынке.

Курс валют в банках

За данным finance.i.ua, 16 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,20 гривны (+5 копеек), а купить за 39,84 гривны (-7 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 41,53 гривны (+1 копейка), а продают в среднем по 42,37 гривны (+3 копейки).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,12 гривны , а продают – за 40,02 гривны , по данным finance.ua.

, а продают – за , по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,47 гривны, а продажа – 42,27 гривны.

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,88 гривны (-1 копейка), а продажа – 40,07 гривен (+2 копейки).

(-1 копейка), а продажа – (+2 копейки). Евро покупают по 41,95 г ровные (+5 копеек), а продают за 42,30 гривны (+12 копеек).

Каким будет на следующей неделе

Банкира Герман Марченко считает, что сейчас курс – стабилен. Поэтому валютные тренды в период с 19 по 25 декабря останутся в целом постоянными.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" Вероятнее всего амплитуда курсовых колебаний будет находиться в пределах 39,5 – 40,5 гривен за доллар, что в период двух последних месяцев уже стало привычным.

Что ждать от курса в 2023 году

Заместитель Министра экономики Денис Кудин отметил, что до конца года официальный курс гривны не изменится, но в следующем году национальная валюта может девальвировать. до 42,2 гривны за доллар.

Консенсус-группа Focus Economics SLU спрогнозировала несколько сценариев курса доллара к гривне в следующем году. При пессимистическом прогнозе максимальный курс может достичь 51 гривны, а вот при сверхптимистичном – 36,6 гривны, то есть фиксированный курс от НБУ.