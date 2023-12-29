Доллар рекордно вырос в цене: что происходит с курсом

В сутки американская валюта выросла существенно на черном рынке и не только. При покупке банками курс перевалил за 38 гривны, а евро – за 42 гривны.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 29 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38 гривен (+30 копеек против 28 декабря), а продажа – 38,80 гривны (+50 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 42 гривен (+50 копеек), а продажа – в среднем за 42,90 гривны (+70 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,20 гривны (+4 копейки), а продажа – 38,89 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(+4 копейки), а продажа – (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,90 гривны (-26 копеек), а продажа – 43,12 гривны (+16 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,60 гривны (+40 копеек), а продажа – 38,81 гривны (+43 копейки).

(+40 копеек), а продажа – (+43 копейки). Евро покупают за 42,60 гривны (+55 копеек), а продают за 42,90 гривны (+48 копеек).

Каков курс доллара в январе

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, значительных колебаний валюты в январе не будет.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Макрофинансовая поддержка Украины позволяет стабилизировать экономику страны и покрыть большую часть расходов "бюджета войны".

По его словам, курсовые границы на наличном рынке будут находиться на уровне 37,5 – 38,5 гривны за доллар да 39 – 41 гривна за евро.

Лесовой добавил, что в начале года активность на рынке будет несколько притормозиться. Но это почти не отразится на курсообразовании. Речь идет о "мягком" вмешательстве НБУ на межбанк и тогда, когда возникает неотложная потребность.

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