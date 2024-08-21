Никто не понимает его курса: Милов объяснил, что произошло с рублем за последний месяц

Российский рубль с начала августа 2024 года очень сильно менялся, что является плохим показателем для экономики страны-агрессора. Даже центральный банк России не может определить точный курс.

Более того, основной валютой для внешней торговли в стране-агрессоре является не доллар, а юань. Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов, отметив, что ситуацию для россиян усложняют санкции США.

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Ситуация с рублем за последний месяц

Милов рассказал, что курс российского рубля "скакал" с 84 до 93 за доллар США, а потом наоборот. То есть за первую неделю месяца было примерно 10% волатильности, что не является хорошим показателем на развитых рынках.

Мы не знаем, какой есть курс. Центральный банк сам признает, что ему трудно на основе внебиржевых сделок, курсов банков определить курс,

– отметил бывший министр энергетики России.

Предприниматели страны-агрессора жалуются, что такая ситуация очень неудобна для внутренне торговых счетов, ведь закладывается один курс, а деньги начисляются по другому. Таким образом они зарабатывают или меньше, или платят за импортный товар гораздо большую сумму, чем рассчитывали.

Однако в России, по словам Милова, доля западных валют, например доллара, упала до минимума. Основной валютой внешней торговли сейчас является юань, который не имеет официального курса. Эта валюта как и есть на бирже, но китайские контрагенты его не используют и назначают курс рубля гораздо ниже.

На бирже он, например, дешевле 12 рублей, а китайские банки и компании предлагают 13 рублей и выше, – заметил бывший министр энергетики России.

Кроме этого, из-за санкций США против московской биржи россияне не имеют такого индикатора, как открытый и прозрачный курс валют.