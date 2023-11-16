Официальный курс снова дорожает: речь идет не только о долларе

На сегодняшний день курс доллара от НБУ существенно не изменился. Цена лишь немного опустилась по сравнению с прошлым днем. Однако евро выросло до более чем 39 гривен.

Официальный курс 16 ноября

За данным Нацбанка, официальный курс 16 ноября составлял 36,26 гривны за доллар. За прошедшие сутки курс упал на 5 копеек. Это впервые такой рост за последний период.

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Что касается евро, то официальный курс взлетел – к 39,39 гривны. За сутки евро вырос на 46 копеек.

Каким будет официальный курс доллара и евро 17 ноября:

Доллар – 36,24 гривны,

Евро – 39,3 гривны.

Что происходит с курсом на наличном рынке

По состоянию на утро 16 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

в банках покупка составляет 37,4 гривны , а продажа – 37,85 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,43 гривны , а продажа – 37,79 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,65 гривны, а продажа – 37,78 гривны.

Что с наличным долларом будет на следующей неделе

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что ожидать существенных изменений на следующей неделе не стоит. Следовательно, диапазон текущих колебаний на межбанке не изменится – 0,1–0,2 гривны, а разница между курсами покупки и продажи будет оставаться мизерной – до 0,1 гривны.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Соответственно, курс на наличном рынке будет на уровне 37–38 гривен за доллар и 39–41 гривны за евро. Спреды, как и текущие колебания, не превысят 0,5 гривен.

Кроме того, эксперт акцентирует внимание на том, что чем ближе к окончанию года, тем более актуальным для формирования конъюнктуры рынка станет будущий объем макрофинансовой помощи на 2024 год. По разным оценкам, Украине нужны от 39 до 43 миллиардов долларов.