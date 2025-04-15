Валюты начали дешеветь: как опустились евро и доллар

Доллар заметно опустился в цене за последние сутки в банках, в то же время евро начало терять позиции в обменниках и на черном рынке. Впрочем цена европейской валюты до сих пор находится на уровне более 47 гривен при обмене на гривны.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 15 апреля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 40,92 гривны (-18 копеек против 14 апреля) и продажа по 41,55 гривны (-12 копеек).

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Покупка евро проходит по 46,32 гривны (+2 копейки), продажа – по 47,40 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,02 гривны (+7 копеек), а продать по 41,14 гривны (+4 копейки).

(+7 копеек), а продать (+4 копейки). Покупка евро по 46,50 гривны (-7 копеек), а продажа по 46,73 гривны (-20 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,35 гривны (-21 копейка), а продают по 41,15 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(-21 копейка), а продают (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,60 гривны (-52 копейки), а продают по 47,25 гривны (+27 копеек).

Какой курс прогнозируют на Пасху

В промежутке с 14 до 20 апреля, прогнозирует для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, доллар на наличном рынке будет находиться на уровне 40,70 – 41,50 гривны, а на межбанке – на уровне 41 – 41,60 гривны.

Кроме того, немало факторов будут влиять на валютный рынок, например монетарные меры НБУ по сбиванию инфляционной "температуры" и укрепления гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Рынок живет в условиях режима управляемой гибкости: регулятор сохраняет все средства влияния на курсообразование в соответствии с текущей ситуацией.

Лесовой напоминает, что некоторое влияние на рынок имеют и аграрии, ведь из-за проведения посевной кампании реализуют избыток валюты и автоматически увеличивают ее предложение.