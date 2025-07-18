Ценопад на рынке: в банках евро ниже 49 гривен
- Евро в банках снизилось, как и доллар, а вот в обменниках американская валюта осталась без изменений, одновременно евро немного прибавило в цене.
- Банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что доллар не пересечет границу в 42 гривны в конце июля.
За последние сутки валюты показали спад стоимости при покупке и продаже в банках и на черном рынке. Зато в обменниках доллар остался без изменений, а евро при продаже выросло.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 18 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,50 гривны (-5 копеек против 17 июля) и продажа по 42 гривны (-15 копеек).
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- Покупка евро проходит по 48,25 гривны (-15 копеек), продажа – по 48,95 гривны (-15 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,80 гривны (-4 копейки), а продать по 41,79 гривны (-6 копеек).
- Покупка евро по 48,65 гривны (-10 копеек), а продажа по 48,85 гривны (-15 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,32 гривны (без изменений), а продают по 41,86 гривны (без изменений), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 47,82 гривны (-42 копейки), а продают по 49,22 гривны (+12 копеек).
Какую цену ожидают относительно доллара?
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, несмотря на все, более 55% граждан держат сбережения в долларах.
Ситуация в мире является достаточно динамичной, непредсказуемой, ведь точно неизвестно, как мировая геополитика и экономические нововведения США относительно торговых партнеров повлияют на стоимость пары доллар/евро, какие настроения будут царить в стане мощных мировых инвесторов. Как бы там ни было, не стоит ожидать от доллара отчаянного падения с курсового "небоскреба".
По словам банкира, доллар будет зависеть на рынке валют от стратегии НБУ, то есть режима управляемой гибкости, а также от динамики разнонаправленных изменений. Таким образом, ожидается, что американская валюта не пересечет границу в 42 гривны в конце июля.
Обратите внимание! На межбанке прогнозируется на следующей неделе цена на уровне 41,60 – 42 гривны за доллар, а на наличном рынке – на уровне 41,06 – 42,20 гривны за доллар.