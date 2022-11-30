Курс доллара может упасть перед Новым годом: что поможет гривне укрепиться

Гривна в этом году перед новогодними праздниками может немного окрепнуть. Поскольку новогодний пик продаж в этом году вряд ли состоится, а Минфин должен будет потратить значительную сумму в валюте, чтобы закрыть бюджетный год.

Ноябрь в целом показал, что ракетные удары и отключение электричества сильно бьют по бизнес активности и доходам, рассказывает экономический эксперт в комментарии 24 каналу. Он добавляет, что неработающие торговые центры естественно сокращают импорт, а экспортным предприятиям электричество дают лучше, чем населению.

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Объем международных резервов

Даниил Монин рассказывает, что в ноябре НБУ сокращал расходы на межбанке, и по итогам месяца они, вероятно, упадут до 1,5 миллиарда долларов в месяц против 2 миллиардов долларов в октябре. Международные резервы за счет внешней помощи вернулись на уровень 25 миллиардов долларов. Также Украина в ноябре уже получила кредит от ЕС в размере 2,5 миллиарда долларов и ожидает грант от США в размере 4,5 миллиарда долларов.

Каким будет курс в декабре

Даниил Монин Экономический эксперт Таким образом очевидно, что причин для девальвации гривни в целом нет. Новогодний пик продаж вряд ли в этом году состоится в связи с ухудшающейся экономической ситуацией. Поэтому думаю, что стоит ожидать даже небольшого укрепления гривны до 38–40 гривен за доллар на наличном рынке в декабре.

Эксперт отмечает, что в конце года Минфину придется закрывать бюджетный год, а средства есть только в валюте, чтобы закрыть гривневые расходы. Поэтому в конце декабря ожидаются большие расходы валюты Минфином, что должно способствовать укреплению гривны.

Общий прогноз – позитивно-оптимистичный по курсу на фоне ухудшения общей экономической ситуации в стране,

– рассказывает Монин.

Какой наличный курс 30 ноября

Сегодня банки покупали доллары в среднем за 39,90 гривны, а продали за 40,40 гривен.

покупали доллары в среднем за 39,90 гривны, а продали за 40,40 гривен. В обменниках – по 40 гривен и 40,27 гривны соответственно.

– по 40 гривен и 40,27 гривны соответственно. На черном рынке – за 40,15 гривен и 40,26 гривен соответственно.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько прогнозирует, что на этой неделе курс доллара к гривне будет находиться в коридоре от 40 до 40,90 гривны за доллар. Другой банкир Герман Марченко отмечает, что глобального изменения валютных трендов на этой неделе не предполагается, поэтому курс доллара будет оставаться в пределах 39,50–41 гривны за доллар.