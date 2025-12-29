В банках рост, а в обменниках спад: как доллар изменился после Рождества
- В банках курс доллара вырос на 5 копеек, составляя 41,85 гривны за обмен и 42,30 гривны за покупку.
- В обменниках доллар потерял 15 копеек при покупке, но вырос на 11 копеек при продаже, достигнув 42,36 гривны.
Пока доллар и евро показывают рост цены в банках и на черном рынке, в обменниках ситуация несколько противоположная. За выходные доллар потерял там 15 копеек при обмене, а евро – 16 копеек. Зато при покупке европейская валюта в обменниках установила самую высокую цену – более 50 гривен.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 29 декабря, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,85 гривны (+5 копеек против 26 декабря) и продажа по 42,30 гривны (+5 копеек).
- Покупка евро проходит по 49,30 гривны (+10 копеек), продажа – по по 49,95 гривны (+5 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,31 гривне (+22 копейки), а продать по 42,30 гривны (+9 копеек).
- Покупка евро по 49,74 гривны (+9 копеек), а продажа по 49,96 гривны (+11 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,60 гривны (-15 копеек), а продают по 42,36 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 49,31 гривне (-16 копеек), а продают по 50,08 гривны (+9 копеек).
Что будет с долларом в 2026 году?
Доллар в начале января 2026 года будет оставаться относительно стабильным благодаря активному присутствию НБУ на валютном рынке. Как рассказывает банкир Глобус Банка Тарас Лесовой, рынок входит в год без предпосылок для валютной паники.
В январе валюта может колебаться в пределах от 42 до 43 гривен, без резких девальвационных сценариев. То есть даже приближение к отметке в 43 гривны будет довольно медленным. Кроме того, после праздников спрос на валюту постепенно будет выравниваться, что будет снижать давление на гривну.
Ключевыми факторами для курса остаются валютные поступления, помощь партнеров и монетарная политика НБУ. В нынешних условиях регулятор имеет достаточные инструменты, чтобы удерживать ситуацию в прогнозируемых пределах. Эксперты рынка отмечают, что в январе 2026 года серьезных валютных шоков не ожидается.