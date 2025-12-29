Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 29 грудня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,85 гривні (+5 копійок проти 26 грудня) та продаж по 42,30 гривні (+5 копійок).

  • Купівля євро проходить по 49,30 гривні (+10 копійок), продаж – по 49,95 гривні (+5 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 42,31 гривні (+22 копійки), а продати по 42,30 гривні (+9 копійок).
  • Купівля євро по 49,74 гривні (+9 копійок), а продаж по 49,96 гривні (+11 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари купують у середньому по: 41,60 гривні (-15 копійок), а продають по 42,36 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 49,31 гривні (-16 копійок), а продають по 50,08 гривні (+9 копійок).

Що буде з доларом у 2026 році?

  • Долар на початку січня 2026 року залишатиметься відносно стабільним завдяки активній присутності НБУ на валютному ринку. Як розповідає банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий, ринок входить у рік без передумов для валютної паніки.

  • У січні валюта може коливатися в межах від 42 до 43 гривень, без різких девальваційних сценаріїв. Тобто навіть наближення до позначки в 43 гривні буде доволі повільним. Крім того, після свят попит на валюту поступово вирівнюватиметься, що знижуватиме тиск на гривню.

  • Ключовими чинниками для курсу залишаються валютні надходження, допомога партнерів та монетарна політика НБУ. За нинішніх умов регулятор має достатні інструменти, щоб утримувати ситуацію в прогнозованих межах. Експерти ринку наголошують, що у січні 2026 року серйозних валютних шоків не очікується.