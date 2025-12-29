Доллар в начале января 2026 года будет оставаться относительно стабильным благодаря активному присутствию НБУ на валютном рынке. Как рассказывает банкир Глобус Банка Тарас Лесовой, рынок входит в год без предпосылок для валютной паники.

В январе валюта может колебаться в пределах от 42 до 43 гривен, без резких девальвационных сценариев. То есть даже приближение к отметке в 43 гривны будет довольно медленным. Кроме того, после праздников спрос на валюту постепенно будет выравниваться, что будет снижать давление на гривну.