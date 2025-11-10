Гривна ослабла против евро, но укрепилась против доллара: в обменниках самые большие изменения

За выходные доллар подешевел цене, особенно в обменниках, где курс покупки упал более чем на 30 копеек. Зато евро показало противоположную тенденцию, ведь курс покупки наоборот резко вырос – более чем на 60 копеек.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 10 ноября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,70 гривны (-10 копеек против 7 ноября) и продажа по 42,20 гривны (-7 копеек). Покупка евро проходит по 48,20 гривны (+5 копеек), продажа – по по 48,80 гривны (без изменений). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 42,11 гривны (-3 копейки), а продать по 42,14 гривны (-1 копейка).

Покупка евро по 48,70 гривны (+5 копеек), а продажа по 48,92 гривны (+17 копеек). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 41,20 гривны (-31 копейка), а продают по 42,22 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

Евро покупают по 47,75 гривны (+65 копеек), а продают по 49,06 гривны (+16 копеек). Какая валюта лучше для сбережения? Как рассказал 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин, доходность валютной корзины уступает гривневым депозитам и государственным облигациям, но ожидается, что доллар в будущем вырастет.

В то же время в контексте сбережений покупка доллара и евро является менее доходной, а самую высокую доходность имеют государственные облигации.

Зато экономист Ярослав Жалило для 24 Канала добавляет, что стоит ориентироваться на курс евро, ведь он больше влияет на ситуацию в Украине из-за непосредственной связи с еврозоной.