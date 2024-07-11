Доллар и евро везде подорожали

Валюты за последние сутки прибавили в цене как в банках и обменниках, так и на черном рынке. В то же время курс доллара существенно вырос в обменниках.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 11 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,60 гривны (+5 копеек против 10 июля), а продажа – 41,05 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,90 гривны (+3 копейки), а продажа – в среднем за 44,55 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,92 гривны (+5 копеек), а продажа – 41 гривна (+3 копейки).

(+5 копеек), а продажа – (+3 копейки). Евро покупают по 44,39 гривны (+6 копеек), а продают за 44,55 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,70 гривны (+12 копеек), а продают – за 41,10 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.

(+12 копеек), а продают – за (+13 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 43,96 гривны (-12 копеек), а продажа – 43,63 гривны (+7 копеек).

Курс на следующей неделе

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, ситуация на валютном рынке несколько "на паузе". Речь идет о продолжении мягкой девальвации гривны вместе с инфляционными последствиями подорожания электроэнергии и цепочка роста потребительских цен. Банкир объясняет, что это переносятся ближе к августу.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Более того, можно предположить, что такой относительный штиль в пределах режима управляемой гибкости продлится до середины августа, то есть почти весь летний период.

Не исключением является то, что в сентябре – октябре могут сформироваться новые валютные коридоры в пределах 41 – 42 гривен за доллар и 44 – 47 гривен за евро.

В то же время на следующей неделе валюты могут находиться в таких коридорах:

На межбанке: 40 – 41 гривна за доллар, 43 – 45 гривен за евро,

40 – 41 гривна за доллар, 43 – 45 гривен за евро, Наличный рынок: 40 – 41,2 гривны за доллар, 43 – 46 гривен за евро.

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