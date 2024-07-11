Доллар и евро везде подорожали
11 июля 2024, 09:58Читати новину українською
Валюты за последние сутки прибавили в цене как в банках и обменниках, так и на черном рынке. В то же время курс доллара существенно вырос в обменниках.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 11 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,60 гривны (+5 копеек против 10 июля), а продажа – 41,05 гривны (без изменений).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,90 гривны (+3 копейки), а продажа – в среднем за 44,55 гривны (+5 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,92 гривны (+5 копеек), а продажа – 41 гривна (+3 копейки).
- Евро покупают по 44,39 гривны (+6 копеек), а продают за 44,55 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 40,70 гривны (+12 копеек), а продают – за 41,10 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 43,96 гривны (-12 копеек), а продажа – 43,63 гривны (+7 копеек).
Курс на следующей неделе
Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, ситуация на валютном рынке несколько "на паузе". Речь идет о продолжении мягкой девальвации гривны вместе с инфляционными последствиями подорожания электроэнергии и цепочка роста потребительских цен. Банкир объясняет, что это переносятся ближе к августу.
Более того, можно предположить, что такой относительный штиль в пределах режима управляемой гибкости продлится до середины августа, то есть почти весь летний период.
В то же время на следующей неделе валюты могут находиться в таких коридорах:
- На межбанке: 40 – 41 гривна за доллар, 43 – 45 гривен за евро,
- Наличный рынок: 40 – 41,2 гривны за доллар, 43 – 46 гривен за евро.