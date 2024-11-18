Евро возвращается к отметке в 44 гривны: что с ценами на валюты

На черном рынке продажа евро снова пересекла отметку в 44 гривны. В то же время в обменниках и в банках цена до сих пор ниже чем 44 гривны. Что касается доллара, то после выходных валюта традиционно выросла в обменниках при покупке и продаже.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 18 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,15 гривны (+5 копеек против 15 ноября) и продажа по 41,61 гривне (-3 копейки).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,45 гривны (-5 копеек), а продажа по 44,10 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,63 гривны (+7 копеек), а продать по 41,66 гривны (+5 копеек).

(+7 копеек), а продать по (+5 копеек). Покупка евро по 44,02 гривны (+12 копеек), а продажа по 44,10 гривны (-6 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,40 гривны (+26 копеек), а продают по 41,77 гривны (+18 копеек), по данным finance.ua.

(+26 копеек), а продают по (+18 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,90 гривны (+19 копеек), а продают по 44,29 гривны (+1 копейка).

По сколько доллар на этой неделе

По словам банкира Тараса Лесового, с которыми он поделился с 24 Каналом, в течение этой недели на межбанке доллар будет на уровне 41,2 – 41,7 гривны, а на наличном рынке – 41,2 – 41,8 гривны за доллар.

Как добавляет Лесовой, на рынке в дальнейшем будет действовать режим управляемой гибкости. И кроме стратегии Нацбанка, будет тактика, заключающаяся в мгновенной реакции регулятора на угрожающие тенденции на рынке.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Но сейчас в Украине начался достаточно длительный скидочно-праздничный период, который на наличном рынке должен уравновесить покупателей и продавцов.

Поэтому возможно, что курсовые показатели валют из-за этого подстроятся под активность граждан. Но когда спрос и предложение будут достаточно уравновешены, то курсовые показатели будут меняться лишь несущественно.