Курс валют в банках
- По состоянию на утро 15 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (-10 копеек против 14 ноября) и продажа по 41,64 гривны (-6 копеек).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Покупка евро происходит по 43,50 гривны (-30 копеек), а продажа по 44,20 гривны (-25 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,56 гривны (-8 копеек), а продать по 41,61 гривне (-10 копеек).
- Покупка евро по 43,90 гривны (-25 копеек), а продажа по 44,16 гривны (-24 копейки).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по: 41,30 гривны (-2 копейки), а продают по 41,70 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 43,80 гривны (+3 копейки), а продают по 44,19 гривны (-23 копейки).
По сколько будет доллар и евро на следующей неделе
Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала рассказал, что в Украине начался достаточно длительный скидочно-праздничный период. Он на наличном рынке должен уравновесить покупателей и продавцов.
Часть граждан будет покупать валюту, а другая часть будет тратить ее на необходимые приготовления к грядущим праздникам.
Поэтому по словам Лесового, вполне возможно, что курсовые показатели "подстроятся" под активность граждан, а когда спрос и предложение достаточно уравновешены, то курсовые показатели могут меняться лишь несущественно.
Колебания на рынке будут такими:
- межбанк: 41,2 – 41,7 гривны за доллар и 43,5 – 45 гривен за евро,
- наличный рынок: 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро.