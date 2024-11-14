Курс валют в банках

По состоянию на утро 14 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,20 гривны (без изменений по сравнению с 13 ноября) и продажа по 41,70 гривны (без изменений).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,80 гривны (-20 копеек), а продажа по 44,45 гривны (-11 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,64 гривны (-7 копеек), а продать по 41,71 гривне (-3 копейки).

(-7 копеек), а продать по (-3 копейки). Покупка евро по 44,15 гривны (-23 копейки), а продажа по 44,40 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,15 гривны (-22 копейки), а продают по 41,80 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(-22 копейки), а продают по (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,66 гривны (-29 копеек), а продают по 44,63 гривны (-3 копейки).

Какие прогнозы относительно стоимости валют на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала рассказал, что в конце ноября не ожидается на рынке ценовых "сюрпризов". По-прежнему будет действовать режим управляемой гибкости, главная особенность которого заключается в отсутствии резких и непредсказуемых курсовых изменений.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Кроме стратегии, есть еще и тактика, которая будет заключаться в мгновенной реакции регулятора на любые угрожающие тенденции, связанные с внезапным ростом спроса – главным образом через механизм валютных интервенций. Однако этот вариант пока не является актуальным, ведь, как мы говорили на прошлой неделе, в Украине начался достаточно длительный период скидочно-праздничный период, который на наличном рынке должен уравновесить покупателей и продавцов (часть граждан будет покупать валюту, а другая часть будет тратить ее на необходимые приготовления к грядущим праздникам).

По словам Лесового, вполне возможно, что курсовые показатели "подстроятся" под активность граждан, а когда спрос и предложение достаточно уравновешены, то курсовые показатели могут меняться лишь несущественно.

Обратите внимание! В течение 18 – 24 ноября колебания на рынке будут такими: 41,2 – 41,7 гривны за доллар и 43,5 – 45 гривен за евро (на межбанке) и 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке).