Курс валют у банках

Станом на ранок 14 листопада, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,20 гривні (без змін проти 13 листопада) та продаж по 41,70 гривні (без змін).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,80 гривні (-20 копійок), а продаж по 44,45 гривні (-11 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,64 гривні (-7 копійок), а продати по 41,71 гривні (-3 копійки).

(-7 копійок), а продати по (-3 копійки). Купівля євро по 44,15 гривні (-23 копійки), а продаж по 44,40 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,15 гривні (-22 копійки), а продають по 41,80 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(-22 копійки), а продають по (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,66 гривні (-29 копійок), а продають по 44,63 гривні (-3 копійки).

Які прогнози щодо вартості валют наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що наприкінці листопада не очікується на ринку цінових "сюрпризів". Як і раніше діятиме режиму керованої гнучкості, головна особливість якого полягає у відсутності різких і непередбачуваних курсових змін.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Крім стратегії, є ще й тактика, яка полягатиме в миттєвій реакції регулятора на будь-які загрозливі тенденції, пов’язані з раптовим зростанням попиту – головним чином через механізм валютних інтервенцій. Однак цей варіант наразі не є актуальним, адже, як ми говорили минулого тижня, в Україні розпочався досить тривалий період знижко-святковий період, який на готівковому ринку має врівноважити покупців та продавців (частина громадян купуватиме валюту, а інша частина витрачатиме її на необхідні приготування до прийдешніх свят).

За словами Лєсового, цілком можливо, що курсові показники "підлаштуються" під активність громадян, а коли попит і пропозиція досить врівноважені, то курсові показники можуть змінюватися лише несуттєво.

Зверніть увагу! Впродовж 18 – 24 листопада коливання на ринку будуть такими: 41,2 – 41,7 гривні за долар та 43,5 – 45 гривень за євро (на міжбанку) та 41,2 – 41,8 гривні за долар та 45 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку).